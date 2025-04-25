溢泰去年獲利創高 廢水活性碳再生工廠今年投產

溢泰實業今天公布2024年營收新台幣131.42億元，年增9.47%；稅後淨利11.86億元，年增91.6%，每股盈餘8.12元，年增83.71%，營收、獲利雙創歷史新高。

展望2025年，溢泰指出，面對國際局勢的不確定性，採取「多據點、多產品」的靈活策略，未來可依據客戶需求，於台灣、中國及泰國生產淨水與金屬產品，以降低風險。

此外，位於屏東的工業廢水活性碳再生工廠也已接近完工，同步進行相關體系認證，預計於今年內正式投產。

溢泰實業表示，為激勵員工與留才，去年12月辦理員工認股權憑證發行，因應認列員工酬勞成本約1.64億元，對每股稅後盈餘造成約1.12元的稀釋效應；若排除此項一次性成本，2024年每股稅後盈餘實際可達9.24元，獲利近一個股本。

溢泰實業指出，由於2024年在產品策略及製程上有所調整，毛利率為31.39%，較2023年的27.81%成長3.58個百分點。

溢泰進一步說明，核心業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲、中國與泰國設有生產據點。以2024年營收結構來看，淨水事業群約占57%，較2023年成長17%；金屬事業群約占36%，較2023年成長22%；工業水處理事業群約占7%。

淨水產品部分，根據調研機構Fortune BusinessInsights 2024的統計數據顯示，2023年全球淨水器市場（包含家用、商用及工業用淨水設備）規模達到430億美元，預計到2032年間將會以7.5%的複合年成長率持續成長。溢泰去年不論是RO系統、桌上型淨水器與商用高流量過濾系統，都因市場需求增加帶動業績成長。

溢泰指出，近年來休旅車款銷量逐年攀升，搭配戶外生活與運動所需的車載裝備也呈現大幅成長。旗下美國車載裝備品牌Yakima去年上半年的自行車架及側邊帳的銷量，已超越2023年全年總合，客戶涵蓋美系、日系、歐系、中系等知名大廠的金屬業務。2024年由於市場終端庫存逐漸回到正常水位，以及擴大與車廠合作設計代工產品，帶動出貨大幅上揚。