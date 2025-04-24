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互動第1季 EPS 1.04元 虹冠電0.64元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

互動國際數位（6486）昨（24）日公布今年第1季每股純益1.04元；互動看好未來融合網路興起，加上AI趨勢及智慧服務興起，可望帶動新需求，推升營運成長。

互動第1季營收4.14億元，季減52.9%，年減4.4%，毛利率43.24%，優於前一季的31.1%以及去年同期的41.6%，單季稅後純益5,305萬元，季減53%，年減15.9%。

【記者鐘惠玲／台北報導】電源管理IC廠虹冠電昨日公布首季財報，歸屬母公司業主淨利5,137.9萬元，季增84.2％、年減18％，每股純益0.64元。法人預期，虹冠電本季有電競PC應用急單加持，又有遊戲機新主機上市的拉貨效應，業績有望年增雙位數百分比。

法人指出虹冠電第2季在電競PC應用方面，有因美國關稅政策不確定性帶來的急單，加上高階解決方案出貨，帶動平均銷售單價上揚。

每股純益 電競

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