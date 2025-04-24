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老四川財報／EPS 2.23元、超額配息3元 今年將開海外首店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

老四川（2741）24日公告去年財報，2024年營收9.7億元，年減0.2%，稅後純益5027.2萬元，年減40.4%，每股純益2.23元。董事會同時公告每股擬配發現金股利3元，配發率135%，以老四川今日收盤價39元估算，股息殖利率7.7%。

老四川去年營收與前一年度相當，獲利衰退主要因去年改裝二家大店，南屏店、中山店，加上員工薪資調漲，使人事成本增加，墊高營業費用，影響去年獲利。老四川目前旗下共三個品牌，老四川、癮揪鍋物、紅亭迴轉麻辣鍋，加數分別為13家、2家、1家，合計16家店，其中，老四川客單價600元，其餘兩個品牌客單價都在400~500元。

老四川總經理吳明翰表示，公司今年將持續優化改造各家門市，主要的大店都已在去年改裝完畢，今年針對中型店、小型店做調整，預計年底全門市都可望有嶄新面貌。同時，公司也力求拓展海外市場，今年並有新進展，已簽訂品牌授權，代理商將在6、7月於菲律賓開出老四川海外第一家店，且屬於大坪數店，客單價估與台灣相當。除了菲律賓，目前東南亞多個國家也在洽談中，但將視首店表現，再評估未來布局。

吳明翰表示，老四川旗下三品牌未來將以癮揪鍋物展店較積極，該品牌是以小火鍋形式，並針對小資族群用餐需求所發展出來的新模式店面，目前仁雄店、高雄大學東店都有不錯的表現。

老四川近年也積極發展零售，電子商城的產品種類持續擴展中，合計已有30-40支產品，除麻辣及養生湯底外，還有麻辣花生、拌麵、烏梅汁等，目前亦有上架到全聯、全家（5903）等零售通路。吳明翰表示，今年目標每1、2個月還要持續推出新品項，期待零售能成為今年業績動能。

營收 菲律賓

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