光鼎生技財報／去年 EPS 0.76元 擬配發股利1.3元

興櫃生技股光鼎生技（6850）24日董事會通2024年財務報告及盈餘分配案。該公司去年合併營收2.02億元、年減11%；稅後淨利2,273萬元、年減40%，每股稅後純益（EPS）0.76元，考量公司各項業務穩健發展且處於成長階段，董事會決議擬超額配發1.3元股利，包括現金股利0.3元及股票股利1元。

依光鼎生技24日興櫃參考價44元計算，現金殖利率為0.6%，光鼎生技將配的1.3元股利中，0.7元股票股利為資本公積配股，股東可免課所得稅。

董事長蔡守冠指出，中國大陸是光鼎生技的主力銷售市場，去年受到中國大陸經濟成長結構的失衡，衝擊內需消費與投資意願，加上地方政府的財政壓力，使得中國大陸市場成為公司全球布局中唯一出現衰退的地區，以致拖累整體營運表現，但仍是同業中少數維持獲利的公司。

今年第1季中國大陸地區的接單動能明顯回升，加上其他市場需求仍穩定成長，帶動3月合併營收1,801萬元，月增25.9%、年增16.85%，亦激勵公司自結第1季合併營收5,091萬元，改寫歷史同期新高，年增22.9%。

蔡守冠表示，中國大陸經濟在政策利多推波下，今年以來內需呈現回暖，經濟有逐步復甦跡象，全球基因定序領導大廠因美納（Illumina）被中國大陸商務部列入不可靠實體清單後，可望迎來轉單效應，加上近期公司積極與當地業者洽談上下游相關策略聯盟，建構全球韌性供應鏈，皆有助光鼎生技未來業績與市佔率的進一步提升。

展望今年，蔡守冠表示，中美貿易戰升溫，有助因關稅與美國產生衝突的地區採用光鼎生技的自有品牌，而公司也將持續擴展海外市場，除歐洲及中東市場拓展有成外，日前更與禾茂電、世基生醫簽署三方合作意向書，將共同拓展日本精準醫療大健康市場，進一步深化日本市場布局，有效分散營運風險。

此外，光鼎生技也完成集團內部整合，可減少隱性成本、大幅提升營運效率，以擴增獲利空間。今年在內外並進下，樂觀看待全年營運展望。