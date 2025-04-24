昶瑞機電5月下旬掛牌上櫃 舉行上櫃前業績發表會

專注DC直流吊扇市場的昶瑞機電（7642）預計將於5月下旬正式掛牌上櫃，公司24日舉行上櫃前業績發表會，除展現其在吊扇領域的穩固基礎外，更揭示已成功切入無人機動力模組市場，將以「吊扇」與「無人機」雙成長引擎，力拚未來營運持續向上。

昶瑞機電成立於2011年，目前資本額2.65億元，為台灣專業DC直流馬達吊扇設計、研發與製造供應商。公司產品以中大型、戶外防水、高效能為特色，並擁快拆結構專利及模組化設計優勢，主攻美國、澳洲、歐洲等高端市場。近期推出的單火線牆控技術產品也已開始出貨給品牌大廠，為營收增添動能。

除了深耕吊扇本業，昶瑞機電近年積極跨足無人機產業，鎖定中大型無人機的動力模組開發。公司透露，其動力模組已通過日系大廠測試認證，效能優於同業，預計將於今年下半年開始量產出貨，可望成為公司繼吊扇之後的第二大成長支柱。

回顧2024年營運表現，昶瑞機電全年營收約9.58億元，毛利率29.7%，每股盈餘6.4元。展望未來，公司看好全球節能環保、智慧家電趨勢及無人機應用需求持續升溫，加上為滿足訂單需求、正在興建中的龍井二廠預計於2025年底完工，屆時將可同步擴增吊扇與無人機的產能，法人預期，昶瑞機電未來營收與獲利成長可期。