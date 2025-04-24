創控首季營收獲利寫單季新高 規畫5月下旬掛牌上市

專注半導體微汙染控制（AMC）廠商創控科技（6909）今日舉行上市前業績發表會，公布第1季合併營收1.3億元、年增135.97%，稅後純益1548萬元，每股純益0.26元，均創公司成立以來單季新高。創控在通過上市審議後，已計畫5月下旬掛牌上市。創控董事長王禮鵬表示，微汙物控制攸關先進製程良率提升，創控堪稱半導體先進製程良率提升背後推手，隨先進製程持續推進 、環境保識意識提升，以及創控切入靠近設備端的微汙染新設備導入指標性大廠，樂觀今年成長優於整體半導體產業成長平均數。

王禮鵬表示，半導體先進製程，就是指可以把電路做到更細小的製程技術，電路愈細小，氣體分子就會卡住，造成晶圓良率問題。他強調，空氣中的氣體分子汙染物，估計只要5到17個氣體分子沉積，就會占滿5奈米，這也說明氣體分子汙染控制（AMC）。

他強調，AMC監控成為先進製程的剛性需求，創控的AMC監控解決方案，滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求，多數國際半導體領導商皆為公司客戶，成為近年創控業績快速成長的動力。就以台灣護國神山內部擁有300多種分析儀器，創控是唯一的本土廠。

創控公布的法說簡報，目前半導體製程控管約占八成、環境空氣監測約二成，客戶組成涵蓋晶圓製造代工、光電面板廠、記憶體廠、封測廠以及化學濾網廠等泛半導體族群。銷售區域遍及台灣、北美、中國大陸、日本、新加坡、馬來西亞等地，其中，台灣、北美、日本等主要市場合計營收占比超過七成。

創控指出，攸關半導體先進製程的穩定性與良率，除了廠務內無塵室去除、防治AMC外，更需要即時監測AMC以確保晶圓製造環境潔淨，創控的AMC監測解決方案，監測區域從半導體廠房廠務環境、無塵室環境、外氣監控，至廠內生產設備環境、晶圓載具環境，協助半導體廠做好AMC氣體微污染管理，並持續針對客戶的痛點開發對客戶具有價值的方案，新一代微環境產品則將成為未來布局的關鍵。

王禮鵬強調，創控的業績動能依循全球半導體設備資本支出的成長軌跡，從目前各調研機構預估今年全年確立將復甦，創控也樂觀今年成長將優於產業平均成長率。

他進一步表示，創控過去營收主力主要來自半導體廠務環境、設備環境的剛性需求，持續隨市場攀升。創控去年推出FMS 2000，針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見汙染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品已在第1季出貨，新產品效益逐漸發酵，成功帶動今年業績爆發，在首季淡季即有不錯獲利表現，下半年旺季效應值得期待。