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久禾光電5月下旬掛牌上櫃 3年內筆電鏡頭市占率過半

中央社／ 台北24日電

高階微型化光學鏡頭廠久禾光電預計5月下旬掛牌上櫃，總經理鄭錫勳今天表示，內部目標3年內筆記型電腦鏡頭市占率過半，5年內非筆電營收占比從目前5%拉升到30%。

法人推估，隨著新專案量產及拓展新應用，久禾光今年營收有望呈現雙位數成長。

鄭錫勳今天出席媒體交流會表示，今年第1季營收創歷年同期新高，與前2年新專案開發有關，市占率有實質增加，並不是因為關稅生效前的急單效應。

展望今年營運，鄭錫勳認為，今年將逐季成長，以往下半年動能會優於上半年，推估今年上、下半年營收分布約4比6或3比7。目前中系客戶占比40%，美系客戶30%，台系客戶20%，其他為非筆電客戶和較小型的筆電品牌。

談到關稅因應策略，鄭錫勳表示，目前沒有實質影響，久禾光的毛利率不錯，「短期硬要撐，我們還扛得住」，相較同業有比較大的緩衝空間。以久禾光目前經營模式、生產自動化效益來看，要快速到其他地方布局開出產能，只要1到2個月就夠，可以快速轉移生產基地，「關稅主要衝擊到的不會是我」。

他透露，久禾光與客戶討論過轉移生產基地的議題，但筆電產業鏈的運作主要還是在中國，久禾光也可以提前進行庫存備料周轉來因應。

久禾光成立於2003年，長期耕耘光學鏡頭領域，自2017年起轉型聚焦高階微型化鏡頭技術，積極開拓筆電鏡頭市場，在筆電鏡頭市占率已達30%。

久禾光也拓展醫療、智慧家居與工業等高附加價值應用市場，挹注整體營收及獲利表現。久禾光2024年營收為新台幣10.31億元、年增16.99%，創歷史新高，每股盈餘5.57元；今年第1季營收2.56億元、年增33.24%，創歷年同期新高。

光學鏡頭 營收 筆電

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