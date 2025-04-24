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影／創控上市掛牌前業績發表會 許金榮現身力挺：護國群山

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
漢民科技副董事長許金榮以貴賓身分現身創控科技上市前業績發表會致詞。記者尹慧中攝影
漢民科技副董事長許金榮以貴賓身分現身創控科技上市前業績發表會致詞。記者尹慧中攝影

創控科技（6909）24日舉辦上市前業績發表會，董事長王禮鵬率隊出席，不少貴賓也現身力挺，包含前「股后」漢微科董事長暨現任漢民集團副董事長許金榮、前鴻海集團副總裁呂芳銘夫婦皆現身，以及台杉水牛投資代表。其中許金榮致詞更感性說，「再次印證台灣半導體的世界級地位不是別的任何國家可以隨便複製的，大家說護國神山，我覺得是護國群山，背後有很多成功的模範。創控正是在對的產業做對的技術研發。」

近期美國官方對半導體開刀風聲不斷，更有不少白宮幕僚將矛頭指向台灣。許金榮今日以貴賓身分受邀致詞也呼應時事感性提到，「台灣半導體、晶圓代工有世界的地位，是產業環境整體造就，產官學研在工研院RCA電子所發展之下一步步驅動，不是別的任何國家可以隨便複製的，大家說護國神山，我覺得是護國群山，背後有很多成功的模範。」

他也說，預祝創控掛牌成功，創控在對的產業做對的技術研發，半導體走到2奈米以下背後重要的是良率，技術研發與環境監測對於製程發展非常重要。

半導體 晶圓代工 董事長

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