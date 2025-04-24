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築間公開申購吸引超過8萬件 中籤率1.1％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間餐飲集團董事長林楷傑。築間/提供
築間餐飲集團董事長林楷傑。築間/提供

築間（7723）配合上櫃前辦理公開申購作業，24日已順利完成抽籤事宜，根據臺灣證券交易所公布資訊，參與築間初次上櫃案公開申購合格件數82,385件，中籤率為1.1％，申購程度相當熱烈，築間每股承銷價為45元，預計將於4月30日正式掛牌上櫃。

築間旗下共13個餐飲品牌，概括鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理及吃到飽等餐飲類別，市場版圖泛及台灣、香港、日本，全球總店數將近200家。多元的餐飲內容不僅為公司帶來穩定的業績收入，築間亦通過持續優化服務的質與量，累積消費者的好感與品牌忠誠度，並強化集團目前約236萬會員人數的經營管理，維持8成的高顧客回流率，穩定公司業績表現。

築間表示，有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展的速度，今年將重心聚焦於火鍋及燒肉等餐飲類別的發展；目前集團旗下燒肉品牌7個，鍋物品牌4個，為提高兩種餐飲類別在平價、中價位、高價格區間的市場布局完整度，4月初已推出主打中平價石頭火鍋的新品牌「芡芳」，目前已有6間門市開始營業，並維持上半年開出10家分店的目標穩定開展新店面，隨著新店面陸續開出，集團下半年業績表現有望優於上半年。未來築間仍將維持多角化的經營策略，直營、加盟雙軌展店模式，力拼2025年台灣總店數能達到雙位數成長。

火鍋 餐飲

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