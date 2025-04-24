浩鼎抗乳癌新藥開發喊卡 股價重挫、6,000張跌停賣單高掛

浩鼎（4174）23日召開重大訊息說明記者會表示，主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin (OBI-822)/OBI-821三陰性乳癌三期臨床試驗，獲資料及安全監測委員會(DSMB)對於第二次期中分析之回應，建議終止試驗；浩鼎宣布，經審慎評估後，決議中止試驗；消息衝擊24日股價重挫， 跳空以跌停42.2元開出後鎖死，跌停賣單超過6,000張排隊等著賣。

浩鼎指出，旗下治療三陰性乳癌（TNBC）的主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）/OBI-821三期臨床試驗，已完成第二次期中分析；經由獨立醫學及統計學者所組成的資料及安全監測委員會（DSMB, data and safety monitoring board）建議停止試驗；經審慎評估後，決議中止試驗，將資源聚焦於次世代抗體藥物複合體（ADCs）開發。

Adagloxad Simolenin (OBI-822) /OBI-821三期臨床試驗係以三陰性乳癌早期患者手術後、Globo H呈陽性的高風險族群為收案對象；臨床試驗設計進行兩次期中分析，由DSMB根據分析數據，推估本試驗最終的成功機率。第一次期中分析已於2024年初完成，DSMB建議試驗應持續進行。由於本試驗已達第二次期中分析標準，即解盲條件187件主要評估指標事件中的113件，DSMB開會討論後，做出中止試驗建議。

浩鼎內部經審慎分析、推演及評估，並綜合多位專家意見後，決意停止該試驗。浩鼎依據臨床試驗計畫書，仍將在停止收案後，持續提供試驗病人應有照護，並依據相關法規與《藥品優良臨床試驗作業準則》（GCP）處理試驗藥品後續事宜。

台灣浩鼎執行長王慧君強調，浩鼎這兩年已經轉型，今後將集中資源，專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發；公司有經驗豐富的團隊，目前在ADC領域已建立創新的關鍵技術平台，擁有極具潛力的產品線，並已獲得國際專業領域的肯定，浩鼎亦積極尋求早期授權與全球合作機會。

浩鼎抗乳癌新藥開發喊卡，衝擊24日股價跳空以跌停42.2元開出後鎖死，盤中僅成交236張，跌停及市價賣單超過6,000張。