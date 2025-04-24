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浩鼎抗乳癌新藥開發喊卡 股價跳空跌停

中央社／ 台北24日電
新藥公司浩鼎23日宣布旗下三陰性乳癌新藥三期臨床試驗，因資料及安全監測委員會（DSMB）建議而中止，今天股價開盤跳空跌停。浩鼎／提供
新藥公司浩鼎23日宣布旗下三陰性乳癌新藥三期臨床試驗，因資料及安全監測委員會（DSMB）建議而中止，今天股價開盤跳空跌停。浩鼎／提供

新藥公司浩鼎23日宣布旗下三陰性乳癌新藥三期臨床試驗，因資料及安全監測委員會（DSMB）建議而中止，今天股價開盤跳空跌停，鎖在42.2元，下跌4.65元，委賣未成交張數逾5000張。

浩鼎今天重挫跌停後，單日市值蒸發新台幣逾12億元。

浩鼎研發乳癌新藥OBI-822在2016年解盲，其療效指標未呈現統計學上顯著意義，但仍有產生抗體的能力；2018年底啟動全球三期臨床試驗。

浩鼎第一次期中分析已於2024年初完成，DSMB建議試驗應持續進行；由於此試驗已達第二次期中分析標準，即解盲條件187件主要評估指標事件中的113件，因此DSMB開會討論後，做出中止試驗建議。

至於累計投資金額，浩鼎23日向中央社記者表示，投資金額還需精算，屬於多國、多中心的長期實驗，尚未能提供具體數字；浩鼎執行長王慧君指出，從事新藥開發本就有風險和成敗，此為新藥開發的常態，也不認為沒達標即代表失敗。

她說，浩鼎這2年已轉型，今後將集中資源專注於次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發。

新藥開發 浩鼎 跌停

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