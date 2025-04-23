瓦城買庫藏股 擬斥資18億

瓦城要實施庫藏股。餐飲集團瓦城（2729）昨（23）日董事會決議啟動庫藏股計畫，將於即日起至6月20日止，預計回購最多80萬股、約占已發行股份2.03%。

瓦城表示，此次庫藏股買回股份的價格區間為每股126元至289元，回購總金額上限達18.3億元；買回股份將用於轉讓予員工，以激勵員工士氣並留任優秀人才。

瓦城首季農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯著成長，1-3月累計營收近16億元，年增3.9%。台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業，營收較去年同期小幅下滑0.71%。

瓦城攜手旗下五大品牌，包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘及YABI KITCHEN，於wa 10 APP推出外帶自取服務，集結多款人氣料理，滿足多元需求。