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崇友訂單滿手 動能強
全台建案完工交屋潮來襲，電梯大廠崇友（4506）可望大幅受惠，崇友指出，今年起建案陸續進入完工與認列階段，將大幅挹注新梯業務，將成為今年營運強勁的成長動能之一。
崇友目前在手訂單滿檔，達百億元，能見度可達三年，崇友指出，由於新梯業務從接單至營收認列通常需歷時二至三年，2022年至2023年間所累積的大量訂單，預計自今年起陸續進入完工與認列階段，將有效挹注營收，進一步帶動整體營運穩健成長態勢。
針對房市景氣低迷，崇友指出，打房對大型建商影響不大，基本上未來幾年許多建商都仍然穩定推案，且手上的訂單也需要三年才會消化完畢，因此對未來仍審慎樂觀。
崇友指出，今年首季新梯交貨包括大同大學與新北市大型集合住宅等汰舊換新業務，加上還有括新北市、台中市、高雄市等地大型集合住宅，以及桃園機場捷運之電梯與電扶梯工程等，新梯銷售額年增64.44％。
崇友在維修保養亦有所斬獲，崇友指出，受惠於新梯保固期滿後超過八成客戶轉入維保服務的穩定優勢，目前維保台數已突破4.4萬台，今年第1季維保收入較去年同期增加12.6％。
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