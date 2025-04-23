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安成新藥 計劃2026年授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股安成生技（6610）昨（23）日舉行法說會，說明該公司宣布併購杜康藥業後未來營運規劃。安成生技董事長吳怡君強調，合併後的新安成生技將發揮一加一大於二綜效，將有兩項進入臨床二期的新藥產品，公司更期待明年上半年能有研發中新藥能成功授權。

安成生技總經理蔡承恩表示，併入杜康藥業對安成生技最直接且立即的效益就是增加新藥產品組合，且適應症從罕見疾病與發炎性皮膚疾病，擴充至中樞神經系統的精神疾病領域，大幅提升公司市場估值。

未來新安成生技的產品線將包括治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）軟膏新藥AC-203、治療環狀肉芽腫凝膠新藥AC-1101，以及分別用於治療產後憂鬱症與重度憂鬱症的口服新藥NORA520。

蔡承恩表示，AC-203已進入全球多國多中心二／三期臨床試驗，有18個國家同意進行，整個試驗預計收納80或100位病患，目標今年第4季進行期中分析；另一項藥品NORA520為治療產後憂鬱症新藥，正執行美國二期臨床試驗收案，目標今年底完成二期臨床。NORA520治療重度憂鬱症新藥也規劃於今年下半年提交美國二期臨床試驗申請。

展望未來，吳怡君表示，本合併案尚須提請雙方股東會決議通過，但在創辦人兼大股東陳志明的全力支持下，資源整合方向不變，更重要的是，公司立即有兩項進入二期以上臨床試驗的候選新藥，而當新藥開發進展到符合申請科技事業上市櫃的條件時（如完成二期臨床試驗且有重大授權進度），將會啟動上市櫃的申請作業，再次引領公司進入新的營運里程，對新安成生技未來的展望抱持謹慎樂觀。

憂鬱症 生技股

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安成併杜康藥業

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