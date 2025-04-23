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和迅董座 黃濟鴻接任

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
和迅創辦人温政翰（左四）、董事長黃濟鴻（左五）與董事們合照。 和迅／提供
和迅創辦人温政翰（左四）、董事長黃濟鴻（左五）與董事們合照。 和迅／提供

再生醫療公司和迅（6986）昨（23）日召開董事會，決議推選新任董事長，原董座温政翰因個人事業繁忙，辭任董事長一職，仍繼續參與和迅董事會協助公司發展，現任總經理黃濟鴻出任新董事長，並於決議當日生效。

和迅自2019年由温政翰與其家族創立以來，以發展再生醫療藥物治療各種老退化疾病為目標，首個臨床試驗為開發治療型心血管藥物以填補現有醫療未滿足的需求。為了開發即用型異體幹細胞藥物，於2021年10月延攬了曾任職於尖端醫的黃濟鴻加入公司經營團隊。

和迅表示，黃濟鴻自加入和迅以來，以其於細胞治療經驗配合温政翰的經濟及法律專長，兩人制訂了和迅「新藥開發」與「CDMO/CMO服務」的雙軌並進營運模式。以CDMO/CMO業務提供穩定現金流收入支持幹細胞與外泌體技術的研發，研發成果所創造先進製程與技術則投入客戶服務。公司也確立短、中、長期發展策略。短期以CDMO/CMO收入穩定貢獻營收、中期仰賴既有客戶進入CMO階段穩定成長外，同時以成熟技術與製程對外產生授權收益，長期則除前兩項業務持續增長外，藉由新藥開發成果來達成爆發性成長。

和迅日前公布2024年營收達2.86億元，營業利益達1.56億元，稅後純益達1.47億元，每股稅後純益（EPS）3.2元，在持續推進臨床試驗進度與投資先進製程設備而研發費用與資本資出增加的同時，依然達成全年獲利大幅躍進。年度營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達91.01％、54.37％、51.40％，已連續三年締造三率三升亮眼佳績，EPS也連續三年改寫歷史新高。

温政翰為推動公司發展深化國際佈局而推動強化董事團隊。繼2024年力邀陳鴻文、陳明賢兩位業界大咖加入董事會，更於今年3月也獲零壹、與通泰董座支持也加入和迅董事會。

和迅公司表示，為了讓公司走向經理人架構、強化公司治理，温政翰董事因個人事務繁忙將辭任董事長一職，未來仍與所有董事持續支持公司發展、提供資源。

新藥開發 董事長

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