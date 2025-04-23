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譜瑞第1季每股賺8.48元
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（23）日舉行法說會，公告今年首季獲利6.64億元，為三年同期最佳，每股純益8.48元。譜瑞董事長趙捷表示，本季向來是傳統營運淡季，但在高速產品需求續強以及面板驅動IC產品回溫助攻下，本季營收有望優於傳統季節性水準。
針對美國關稅影響，趙捷回應，現階段仍無法正確預估影響，會持續關注客戶狀況，目前觀察正面影響大於負面影響，公司會努力滿足客戶急單需求，預期第2季各業務表現將與第1季相似。
譜瑞昨天同時公告去年下半年配息8.93元，預計今年8月21日除息。
譜瑞首季獲利6.64億元，季減3.63%、年成長15.88%，每股純益8.48元。針對本季，公司預估，合併營收將落在1.21至1.34億美元，季減4.14%到季增6.15%。
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