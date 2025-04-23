智冠樂觀2025年全年展望

遊戲通路大廠智冠（5478）旗下子公司遊戲新幹線昨（23）日與弘煜科技共同舉辦新手遊《風色幻想NeXus》上市前記者會。智冠董事長王俊博指出，新遊戲事前登錄人數不錯，加上遊戲產業仍蓬勃發展，今年營運樂觀看待。

王俊博指出，過去台廠大多主打傳統武俠IP遊戲居多，但近年來二次元的新創IP也愈來愈受到玩家喜愛，而《風色幻想NeXus》還結合許多台灣在地文創內容與人物，此一嶄新的遊戲內容與行銷策略，目前已逐漸成為市場主流，對擅長行銷的智冠集團而言，有正面幫助。

據了解，《風色幻想NeXus》為國內遊戲研發商弘煜科技自行開發，遊戲新幹線負責台港澳營運，目前預先登錄人數已突破60萬人。

遊戲新幹線總經理張益民指出，預估《風色幻想NeXus》上市後，每月營收貢獻約5,000萬元，且由於產品類型屬於策略型卡牌遊戲，因此生命周期也較其他MMORPG長，將是公司今年營收成長的主力遊戲之一。

智冠今年3月營收5.43億元，月增11%、年減15%，累計首季營收16.11億元，年減6.2%。智冠指出，3月成長動能來自廣宣活動收入挹注及經銷通路表現上揚；年度同期比較呈微幅回檔，主係去年初受惠新遊戲推出表現搶眼，致較高基期所致。

展望未來，智冠子公司遊戲新幹線除《風色幻想 NeXus》即將上市外，端遊《完美世界2 Online》與《信長之野望Online》均以改版活動刺激玩家消費，加上遊戲通路、行銷業務穩定成長，今年業績仍有望超越去年表現。