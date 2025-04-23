艾訊財報／首季獲利季減四成 單季EPS達1.24元

工業電腦廠艾訊（3088）23日公布今年首季財報，單季稅後純益為1.31億元，季減43.04%、年減11.49%，單季每股純益（EPS）達1.24元，不如去年同期的1.45元水準。

艾訊今年首季營收16.36億元，季減16.19%、年增16.11%，毛利率 34.35%，季減1.48個百分點、年減4.01個百分點，營益率 8.73%，季減2.38個百分點、年減2.98個百分點，稅後純益1.31億元，季減43.04%、年減11.49%，單季EPS達1.24元，不如去年同期的1.45元水準。

展望後市，艾訊先前指出，預計2025年自動化、智慧交通、智慧零售及網通皆會成長，至於醫療展望則較保守，艾訊內部期望，2025年營收將有雙位數成長。

艾訊預估，2025年美國市場將成長，去年歐洲市場則靠一兩個專案撐住，但通路狀況不太好，但預期今年歐洲大部分不確定性因素可以解決，若此事成真，歐洲市場今年應該有機會成長。