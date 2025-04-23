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瓦城啟動庫藏股 擬斥資最多18.3億元回購80萬股轉讓員工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城23日董事會決議啟動庫藏股計畫。圖／業者提供
瓦城23日董事會決議啟動庫藏股計畫。圖／業者提供

看好未來營運動能並強化員工向心力，瓦城（2729）23日董事會決議啟動庫藏股計畫，將於即日起至6月20日止，預計回購最多80萬股、約占已發行股份2.03%，買回股份的價格區間為每股126元至289元，回購總金額上限達18.3億元。瓦城表示，此次買回股份將用於轉讓予員工，以激勵員工士氣並留任優秀人才。

瓦城首季農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯著成長，1-3月累計營收近16億元，年增3.9%。3月營收4.47億元，台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業，營收較去年同期小幅下滑0.71%，排除短期受到外部突發事件影響，集團仍展現穩健成長韌性與市場動能。

為開拓居家聚餐商機，瓦城攜手旗下五大品牌，包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘及YABI KITCHEN，於wa 10 APP推出外帶自取服務，集結多款人氣料理，滿足多元場景用餐需求，同步祭出滿額贈優惠活動，提升顧客點購誘因，進一步為集團營收增添助力。

營收 瓦城

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