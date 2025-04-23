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譜瑞估第2季淡季不淡 營收將較第1季持平

中央社／ 新竹23日電

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY預期，第2季營運表現可望淡季不淡，季營收將較第1季持平表現，高速產品需求強勁，面板驅動IC產品需求也開始復甦，是主要動能。

譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。譜瑞-KY第1季營收1.26億美元，約新台幣41.51億元，季增0.75%，毛利率42.56%，較2024年第4季揚升0.37個百分點，稅後淨利6.64億元，季減3.6%，每股純益8.38元。

譜瑞-KY董事長趙捷表示，第2季為傳統營運淡季，不過，今年第2季營收可望較第1季持平，優於傳統季節性水準。除高速產品需求強勁，面板驅動IC產品需求也開始復甦，是支撐第2季營運主要動能。

至於美國關稅的影響，趙捷說，關稅情勢並不明朗，有正面影響，也有負面影響，目前觀察正面影響比負面影響大。譜瑞-KY將努力滿足客戶急單需求。

關於人工智慧電腦（AI PC）市場發展，趙捷表示，隨著越來越多應用出現，可望驅動AI PC需求增加，包括內容創造及提升生產力，將有越來越多人使用AI PC。

譜瑞-KY董事會今天決議2024年下半年每股配發8.93元現金股利，除息交易日為8月21日，現金股利預計9月19日發放。

營收 譜瑞

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