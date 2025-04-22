王座併購養心餐飲 斥資1億取得51%股權
餐飲市場併購案頻傳，王座餐飲今天公告，董事會決議通過，以新台幣1.02億元，投資養心餐飲公司取得51%股權。
近期餐飲業併購消息頻傳，六角國際先前宣布以2.72億元併購翰林國際100%股權，菲國集團快樂蜂透過子公司迷客夏國際投資雞湯品牌雙月，接連併購台灣餐飲品牌；先前也有橘焱胡同併購開丼品牌、瓦城收購美式餐廳樂子the Diner等案例。
王座餐飲今天公告，董事會決議通過投資養心餐飲公司股權，取得51%股權，交易數量2258萬5911股，每單位價格4.534元，交易總金額1.02億元，主要為擴充營運的策略性長期投資。
王座同時公告，董事會決議通過投資養和食品公司，以470萬元，投資51%股權。
王座成立於2015年12月，為六角國際轉投資的子公司，旗下經營「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「橋村炸雞」等6個餐食品牌代理，在台灣約有50多家直營分店。
養心餐飲旗下經營包括養心茶樓、韓式蔬食YACHE等品牌。
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