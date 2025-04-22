快訊

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

王座併購養心餐飲 斥資1億取得51%股權

中央社／ 台北22日電

餐飲市場併購案頻傳，王座餐飲今天公告，董事會決議通過，以新台幣1.02億元，投資養心餐飲公司取得51%股權。

近期餐飲業併購消息頻傳，六角國際先前宣布以2.72億元併購翰林國際100%股權，菲國集團快樂蜂透過子公司迷客夏國際投資雞湯品牌雙月，接連併購台灣餐飲品牌；先前也有橘焱胡同併購開丼品牌、瓦城收購美式餐廳樂子the Diner等案例。

王座餐飲今天公告，董事會決議通過投資養心餐飲公司股權，取得51%股權，交易數量2258萬5911股，每單位價格4.534元，交易總金額1.02億元，主要為擴充營運的策略性長期投資。

王座同時公告，董事會決議通過投資養和食品公司，以470萬元，投資51%股權。

王座成立於2015年12月，為六角國際轉投資的子公司，旗下經營「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「橋村炸雞」等6個餐食品牌代理，在台灣約有50多家直營分店。

養心餐飲旗下經營包括養心茶樓、韓式蔬食YACHE等品牌。

併購 餐飲業

延伸閱讀

星巴克買一送一！ 「世界地球日」超商咖啡、手搖飲美食優惠 一日限定必追

台股早盤跌逾200點破萬九關卡 台積電開低9元

《世紀帝國2》推出「三國演義」DLC！三大戰役＋五大文明體驗魏蜀吳大戰

高速公路驚見「車尾狗頭雷達狂轉」用路人全看傻 飼主曝真相風向大逆轉

相關新聞

立盈興櫃首秀飆逾五成 蜜月行情火熱

綠能環保新兵立盈（7820）22日以每股60元登錄興櫃，盤中最高一度衝上95.9元、大漲近60%，終場收90.9元、漲幅5....

昕奇雲端攻日 有斬獲

資服廠上奇旗下雲端服務營運商昕奇雲端（7747）日本布局有新斬獲，日本子公司去年開始貢獻業績後，今年首季營收占比已達13...

驊宏資第1季 EPS 0.19元 矽統0元

系統整合商驊宏資（6148）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求，公告自結3月稅前盈餘4...

欣普羅3月每股純益0.18元

實物投影機廠欣普羅（6560）昨（21）日公告自結3月淨利460萬元，擺脫去年同期虧損，每股純益0.18元。欣普羅受惠實...

安成併杜康藥業

興櫃生技股安成生技（6610）昨（21）日召開董事會，決議通過採換股方式合併杜康藥業公司，以安成生技為存續公司。

築間競價拍賣完成 公開申購價45元

築間（7723）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為凱基證券，採競價拍賣作業於21日完成開標，最低得標價格為45元，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。