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吉晟生引進帕金森新藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股吉晟生（7762）宣布，將與韓國放射性藥物公司 DuChembio Co., Ltd. 簽署技術轉讓協定，以開發、製造和銷售用於帕金森氏症診斷的PET放射性藥物18F-FP-CIT。

根據該協定，吉晟生技將會負責該藥品在台上市的全部流程（包括臨床試驗）到按照GMP標準生產、分銷以及銷售藥品的整個過程。

吉晟生總經理林亮光表示，高齡化時代來臨，國人因癌症治療人口增加，帶動正子斷層普及，核醫藥物也從檢測走向治療等趨勢，是將是帶動核醫藥物成長的動能。不過鑑於核醫藥物的半衰期問題，運送須要在八個小時內，有區域性限制。

吉晟目前主要供貨基地新莊及苗栗藥廠之外，今年3月以每股18元、共計1.1億元入股位於高雄的禮曼，取得八成股權，有助於南部和東部的布局。

根據台灣健保局統計，截至2021年，台灣帕金森氏症患者總數達7萬7,428人，每年新增患者超過1.1萬人，預估今年台灣帕金森氏症患者人數將突破10萬人。

18F-FP-CIT 是一種能夠透過測量大腦紋狀體內多巴胺轉運體（DAT）密度，協助診斷帕金森氏症的放射性藥物。

與現有診斷劑相比，其具有更高的結合專一性與影像對比度，能夠在症狀出現前就偵測黑質-紋狀體通路中的細微退化變化，因此在帕金森氏症診斷方面具有顯著效果。

隨著需求的提升，預期這類先進的神經影像診斷技術將受到更多關注。

帕金森氏症 生技股

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