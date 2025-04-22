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推動揭露員工健康成效

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在全球後疫情時代挑戰下，為促進全民健康生活，推升全齡健康照顧，接軌國際健康永續發展目標，實踐「健康台灣」國政願景，2024年6月總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集政府機關代表與各界醫療領域學者專家，每季於總統府召開會議，作為擬定健康台灣政策推動的溝通平台。

櫃買中心表示，為積極響應健康台灣願景，推動企業更重視員工的健康與福利，上市櫃公司如有防治肥胖及三高等與員工健康相關具體措施與實施成效，並於公司網站及股東會年報揭露，是屬於公司治理評鑑指標4.9「公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？」之要件一「列舉員工福利事項」，或指標4.10「公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？」之要件一「具體說明對員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形」中員工健康相關涵蓋範圍。

倘公司符合個別指標所列得分要件，可於構面內計分。

總統府 願景

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