永立榮三大產品 進擊

永立榮（6973）昨（22）日舉行法說會，會中發布三大未來營運亮點，包括異體幹細胞新藥UA002將進入臨床二期、小鹿羊水系列產品下半年起透過克麗緹娜在中國、台灣等近5,000家據點銷售、及開拓多項鹿茸外泌體產品應用，尤其牙科應用部分，且進軍馬來西亞。

永立榮董事長簡奉任表示，該公司旗下針對「口服藥無效之勃起功能障礙（ED）」的UA002，已通過安全審查，將進入臨床二期。永立榮已網羅多位國際男性性醫學領域的專家，對UA002有濃厚興趣，將進行臨床合作，並展開授權談判與相關機構的合作，進軍全球67.4億美元的ED市場 。

其次，去年開始掀起一股外泌體熱潮，永立榮除了率先取得國際第一個小鹿羊水幹細胞外泌體INCI認證，也陸續獲得五個包括小鹿羊水與鹿茸幹細胞外泌體登錄，成為目前擁有最多INCI外泌體原料的公司。永立榮的羊水幹細胞外泌體保養品，合作夥伴克麗緹娜將在5月9日於大陸武漢舉辦盛大新品發表會，陸續於兩岸近5,000家實體店鋪貨銷售 ，從今年下半年開始陸續挹注營收，在銷售據點暴增下，可望帶來顯著貢獻。

在開拓新領域部分，永之榮除了首創小鹿羊水外泌體原料外，也透過專利萃取技術，開發鹿茸外泌體原料，公司與華丰生醫展開合作，共同探索鹿茸外泌體在生髮及牙科補骨技術中的應用潛力。華丰生醫創辦人王上銘也受邀在法說會上，提出雙方就鹿茸外泌體進行的出色研究成果。

為掌握快速成長的東南亞與清真市場商機，永立榮已於馬來西亞砂拉越生物多樣性中心設置細胞培養實驗室，將在當地申請清真認證，再由馬來西亞拓展業務至其他東南亞國家，並進入阿拉伯富裕的穆斯林國家。從今年下半年起，華丰生醫將與永立榮合作，率先在馬來西亞推出鹿茸外泌體產品，打開成長快速東南亞市場的通路，並取得通往穆斯林市場的門票。

簡奉任表示，未來五年將是永立榮成長爆發期，除了業績的顯著成長，無論是生醫或醫美營養保健品也會持續推陳出新，永立榮的合作夥伴與通路，乃至海外版圖拓展也將不斷擴充。