安克揪伴 拓展中東市場

安克生醫（4188）昨（22）日宣布，攜手杜拜知名創新診所GluCare合作設立中東示範中心，導入睡眠呼吸中止症AI檢測系統「安克呼止偵」，此次為雙方繼「安克甲狀偵」後再度合作，透過智慧醫材與AI臨床實力結合，強化阿聯酋市場推廣，提升國際能見度與應用價值。

安克生醫持續拓展海外市場，日前參展全球第二大醫療展「2025杜拜國際醫療展」，吸引來自全球逾百組經銷代理商積極洽詢，成果亮眼。中東國家的洽談佔比高達35%，其次為南亞的25%、及東北亞的12%（含日本），顯示出在全球市場的高度關注。

安克呼止偵檢測系統已於2024年成功打入阿聯酋市場，應用於肥胖患者的臨床收案與篩查，做為減重治療前的風險評估工具，同時用於追蹤減重後OSA（阻塞型睡眠呼吸中止症）的改善效果。