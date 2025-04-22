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旺矽、東碩要買2,000張庫藏

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）昨（22）日公告，董事會決議今（23）日起的兩個月內，買回上限2,000張庫藏股，每股買回區間價391元至900元，以每股買回區間最高價900元計算，若買足2,000張，最多將斥資18億元。

旺矽表示，此次庫藏股將自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數約2.12％。旺矽昨日股價下跌38元，收在558元、跌幅6.38%。

旺矽指出，本次庫藏股買回期間為4月23日至6月22日，預定買回上限2,000張，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

【記者蕭君暉／台北報導】東碩昨日公告，董事會決議今日至6月22日實施上限2,000張庫藏股，每股買回區間價16元至36元。以本次買回區間最高價36元計算，若買足2,000張，最多斥資7,200萬元。

東碩昨天股價收平盤20.85元，成交量49張。東碩去年稅後淨損1.92億元，每股淨損3.15元。

東碩是電腦周邊及無線消費性產品研發與生產製造商，並擁有全球多個據點，包括台北總部，以及位於台北、大陸崑山、越南等三地工廠，以及美國南加州分公司，員工總數超過1,200人。

庫藏股 東碩

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