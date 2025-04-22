立盈登興櫃 首日漲51%

立盈環保科技（7820）昨（22）日以每股承銷價60元在興櫃掛牌。掛牌首日股價表現強勁，盤中最高一度衝上95.9元，漲幅接近60%，最終收盤參考價為90.9元，單日漲幅達51.5%，蜜月行情甜滋滋。

立盈核心技術在於將半導體製程中難以處理的氟化鈣汙泥回收再製為鋼鐵業所需的人造螢石。

此一模式帶來穩定營收，八成來自廢汙泥處理服務費，兩成則來自再生產品銷售。

立盈已與多家指標性半導體廠建立長期合作，並在國內人造螢石市場占據逾五成市占率。

受惠於全球對永續發展的重視及半導體產業擴張，立盈營運表現亮眼。2024年營收1.88億元，年增9%，稅後淨利達4,883萬元，年增151%，每股盈餘1.69元。今年第1季營收近6,000萬元，年增104.15%，營收表現亮眼。

為了滿足市場的需求，立盈積極擴充平鎮、中科及南科廠區產能，預計今年底總月處理量將提升至3,800噸。

法人看好，隨著半導體高階製程發展帶動化學品用量增加，立盈憑藉其技術優勢和產能擴張，未來營運成長可期。

預估今年來自半導體業的營收占比將持續提升，獲利能力亦將隨新廠稼動率提升而強勁成長。