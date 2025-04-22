立誠上櫃4月22日起競價拍賣 預定5月8日上櫃掛牌

立誠（6597）配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股3,700張，其中2,516張採競價拍賣，4月22日至24日展開競價拍賣投標，競拍底價為76.80元。每標單最低單位為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每得標人最高得標數量不超過319張，得標手續費為2.5%，將於4月28日開標，並依競拍結果決定承銷價格，另於4月25日開始公開申購，預計5月8日正式掛牌上櫃。

立誠主要從事陶瓷電路板研發、製造及銷售，產品廣泛應用於高功率照明、車用照明、手機閃光燈等領域，近年專注於高毛利車用照明產品，其營收占比已成長至六成以上，客戶涵蓋全球主要車用LED封裝廠。2024年度在車用照明陶瓷電路板需求成長下，營業收入8.67億元，毛利率29.50%，每股盈餘4.62元，各項營運表現均較往年成長，而2025年第1季營收為2.07億元，亦較去年同期增長10.55%。隨著車用LED滲透率持續提升，預期車用陶瓷電路板的市場需求將持續增加，加上立誠積極布局第三代半導體相關產品應用及光通信元件等跨領域新產品，為中長期成長動力開創新契機。

針對近期美國關稅議題，立誠目前直接輸往北美產品比重趨近於零，預期對公司影響甚微，目前訂單狀況無變動，客戶亦表示無特別影響，且所要擴展的歐美客戶輸美比重也不高，加上主要營收來自車用照明市場，因其高進入門檻與利基特性，產品替代性低，即使未來如面臨關稅影響，公司應可將主要影響成本轉嫁予客戶。目前車用照明、手機閃光燈部分仍持續照原先展望進行，立誠今年營收與獲利有望持續維持成長態勢。