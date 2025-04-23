櫃買開辦IFRS工作坊

為協助第一階段導入的上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS S2實作工作坊」，於臺北、新竹及高雄舉辦四場訓練課程，首場於4月28日開跑，鼓勵公司把握機會踴躍報名參與。

金管會發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，第一階段為資本額100億元以上公司，自2026年起適用。

為協助企業在現有永續報告書所揭露TCFD及溫室氣體盤查等資訊的基礎上，介接至IFRS S2範例的揭露，櫃買中心針對上市櫃公司負責IFRS S2專案小組的主要成員開辦實作課程，包括現行永續資訊與IFRS S2的落差分析、S2實務指引如何連結至S2簡易版範例揭露、公司因應風險與機會的策略及財務影響，並透過四大會計師事務所的專業講師手把手教學，進行實務編製流程、情境分析實作演練。

櫃買中心表示，已對外公告IFRS S2「氣候相關揭露」實務指引及「IFRS S2簡易版揭露範例」，並放置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」 （https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance/PG_example）。

接軌IFRS永續揭露準則並非從零開始，而是報導企業現行因應永續相關風險與機會所執行的營運策略方向及結果。公司可多參考接軌專區豐富的宣導內容以及參加實作課程，了解如何結合現有永續資訊及跨部門資源，達成符合IFRS規範的揭露，另可運用比例原則，無需過度成本或投入。

櫃買中心表示，本次宣導會採網路報名方式，公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁，上市公司（https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=735）、上櫃公司（https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=737）。