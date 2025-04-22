永立榮法說會／拓展鹿茸外泌體至牙科應用 進軍東南亞市場

永立榮（6973）22日舉行法說會，會中發布三大未來營運亮點，包括異體幹細胞新藥UA002將進入臨床二期、小鹿羊水系列產品下半年起透過克麗緹娜在中國、台灣等近5,000家據點銷售、以及開拓多項鹿茸外泌體產品應用，尤其牙科應用部分，且進軍馬來西亞。

永立榮是全球少數、台灣原創，擁有由羊水幹細胞之父黃效民博士發明的羊水幹細胞分離與培養專利技術的生技公司。永立榮22日法說會由董事長簡奉任率領經營團隊，說明2025年在幹細胞產品線上的研發概況與版圖拓展布局。

簡奉任表示，去年美國FDA核准第一個異體幹細胞產品Ryoncil在美上市，帶給市場相當大的激勵，旗下針對「口服藥無效之勃起功能障礙（ED）」的UA002，也已通過安全審查，即將進入臨床二期。永立榮已網羅多位國際男性性醫學領域的專家，對UA002具有濃厚興趣，將進行臨床合作，並展開授權談判與相關機構的合作，進軍全球67.4億美金的ED市場。

其次，去年開始掀起一股外泌體熱潮，永立榮除了率先取得國際第一個小鹿羊水幹細胞外泌體INCI認證，也陸續獲得五個包括小鹿羊水與鹿茸幹細胞外泌體登錄，成為目前擁有最多INCI外泌體原料的公司。永立榮旗下羊水幹細胞外泌體保養品，合作夥伴克麗緹娜繼去年2024年1月在台灣正式發表後，將接續在5月9日，於武漢舉辦盛大新品發表會，陸續於中國大陸與台灣近5,000家實體店鋪貨銷售，從今年下半年開始陸續挹注營收，在銷售據點暴增下，可望帶來顯著貢獻。

在開拓新領域部分，黃效民除了首創小鹿羊水外泌體原料外，也透過專利萃取技術，開發鹿茸外泌體原料，成為永立榮的另一個亮點。永立榮並與華丰生醫展開合作，共同探索鹿茸外泌體在生髮及牙科補骨技術中的應用潛力。華丰生醫創辦人王上銘也受邀在法說會上，提出雙方就鹿茸外泌體進行的出色研究成果。

王上銘表示，鹿茸外泌體富含多種活性成分，具有促進毛囊生長及優化毛囊微環境的潛力。他在會中展示了若干初步合作研究結果，在齒槽骨重建方面，鹿茸外泌體展現了優於傳統治療的優勢，透過與東南亞的醫師臨床合作，運用鹿茸外泌體的補骨術式，應用於植牙骨組織修復，加速且增進骨整合，大幅降低手術時間與風險。在男女常見的落髮問題上，試驗結果也證實，鹿茸外泌體有增進毛髮再生的效果。不過，他也強調，相關應用在成為普遍療法前，仍需要更深入的研究。

為掌握快速成長的東南亞與清真市場商機，永立榮已於馬來西亞砂拉越生物多樣性中心設置細胞培養實驗室，將在當地申請清真認證，再由馬來西亞拓展業務至其他東南亞國家，並進入阿拉伯等富裕的穆斯林國家。從今年下半年起，華丰生醫將與永立榮合作，率先在馬來西亞推出鹿茸外泌體產品，打開成長快速東南亞市場的通路，並取得通往穆斯林市場的門票。、

簡奉任表示，未來五年將是永立榮成長爆發期，除了業績的顯著成長，無論是生醫或醫美營養保健品也會持續推陳出新，永立榮的合作夥伴與通路，乃至海外版圖拓展也將不斷擴充。透過公司的羊水幹細胞，以及羊水幹細胞與鹿茸外泌體技術平台，持續深化專利優勢，建立競爭護城河，實現公司的智慧財產（IP）價值，為永立榮與股東創造投資效益。