立盈興櫃首秀飆逾五成 抽1張最多可賺3.6萬元

綠能環保新兵立盈22日登入興櫃，承銷價每股60元，盤中最高一度衝上95.9元、大漲近60%，終場收90.9元、漲幅51.5%。若以盤中最高價計算，抽中一張可賺近3.6萬元。

立盈設立於民國102年12月30日，董事長陳俊琦，截至114年3月底止，實收資本額為3億1225萬5000元。主要業務為提供循環再利用的解決方案給半導體等相關產業，讓製程中產生的化學品廢棄物循環再利用為綠色產品。

立盈113年度自結合併營收1億8814萬6000元，獲利4882萬7000元，EPS 1.69元(113年底股本2億9225萬5000元)，相較112年度獲利增加70.5%。

立盈目前已有平鎮廠及中部科學園區廠，能提供給半導體客戶循環經濟解決方案；南部科學園區廠也將於114年底啟用，提供產能上的挹注。

其中，平鎮廠於102年設廠時每月可提供200噸的廢氫氫酸及氟化鈣污泥解決方案，到112年底每月已達1,800噸產能；另，中部科學園區廠於113年下半年開始試營運，但試營運期間所能提供的循環經濟解決方案產能只有每月設計1,500噸產能的50%，預期在114年中部科學園區產能將會呈現逐季增加的貢獻；此外，114年底，台南科學園區廠將開始提供500噸的循環經濟解決方案給相關半導廠商使用，可提供循環經濟解決方案的總產能將達到3,800噸，此三廠每月總產能將較102年成立時的每月200噸產能增加了19倍。

立盈指出，隨著半導體先進製程持續提升到N5、N3及下次代的製程時，製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣污泥也會持續增加，公司也會持續協助半導體業落實ESG的企業責任及降低碳足跡持續配合客戶擴增產能。