欣普羅3月每股純益0.18元

實物投影機廠欣普羅（6560）昨（21）日公告自結3月淨利460萬元，擺脫去年同期虧損，每股純益0.18元。欣普羅受惠實物投影機庫存調整結束，拉貨回到正軌，今年力拚轉盈，中止連兩年虧損，後續仍需觀察美對等關稅對終端消費需求影響。

欣普羅表示，實物投影機在前幾年疫情期間出貨爆增，疫情過後面臨庫存修正壓力，導致近兩年營運處於谷底，並陷入虧損。

不過，今年首季在庫存調整陸續結束、低階產品拉貨回到接近疫情前水準帶動下，營收顯著上揚；本季在美國對等關稅90天豁免期效應帶動下，客戶拉貨轉趨積極，目前訂單能見度約三個月，整體拉貨表現不差，惟下半年因關稅戰變數是否影響終端需求消費，目前還看不清楚。

欣普羅目前仍有很多新產品開發中，包括醫療內視鏡、車載相機、無人機攝像模組。