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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

驊宏資第1季 EPS 0.19元 矽統0元

經濟日報／ 記者林薏茹鐘惠玲／台北報導

系統整合商驊宏資（6148）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（21）日應主管機關要求，公告自結3月稅前盈餘400萬元，年減66.67%；稅後純益300萬元，年減72.73%，每股純益0.06元。

加計驊宏資先前已公告的1、2月自結數，累計首季稅後純益900萬元，季減43.75%，年減25%，下探近八季低點，每股純益0.19元。

驊宏資表示，目前在手案量穩定，營運穩健，估與2024年相近，看好AI為未來市場趨勢，已與碩文拓智慧科技合作成立「前進未來人工智慧實驗室」，希望提供客戶服務升級的AI解決方案。

聯電集團旗下IC設計廠矽統首季歸屬母公司業主淨損65.5萬元，呈現微幅虧損，每股純益為0元。

矽統正透過併購進行轉骨，去年9月開始納入大陸特殊應用IC（ASIC）設計服務業者山東聯暻半導體營收，今年元月起也開始納入微控制器廠紘康的業績。聯暻也進一步於今年4月10日，以約人民幣2.94億元收購廈門凌陽華芯科技4,755萬股股份。

IC設計 每股純益

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