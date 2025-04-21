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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

昕奇雲端攻日 有斬獲

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資服廠上奇旗下雲端服務營運商昕奇雲端（7747）日本布局有新斬獲，日本子公司去年開始貢獻業績後，今年首季營收占比已達13%，下一步將開拓韓國及澳洲市場，擴大海外市場動能。

昕奇雲端預計5月下旬轉上櫃，主要業務包含雲端服務、網通資安兩大類，雲端服務占2024年營收比重約75%，其他還包括網通資安等。

展望本季，昕奇策略長暨發言人黃國峯表示，將繼續拓展新市場，優化客戶結構，改善利潤率，第2季營收與利潤率可望持續成長。

昕奇雲端首季雲端服務表現亮眼，海外成長動能強勁，亞馬遜AWS客戶平均季度貢獻度（ARPU）創新高，客戶流失率也持續下降，有助後市營運動能向上。

昕奇首季自結稅後純益0.29億元，每股純益1.25元。

營收 雲端服務

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