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「眾量級」母公司涉逃漏稅！家寧一家人全成被告 母怒：不要再拍了

搭永續發展與循環經濟的浪潮 立盈環保科技 4月22日登錄興櫃

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供
立盈環保科技中科廠。公司提供

專注於半導體製程廢棄物循環再利用的立盈環保科技（7820），將於4月22日正式登錄興櫃交易。該公司以其將半導體廠產生的化學廢棄物轉化為綠色產品的核心技術，搭上全球永續發展與循環經濟的浪潮，特別是在環保法規日益嚴格的半導體產業中，扮演關鍵的綠色供應鏈夥伴角色。

立盈環保成立於2013年12月30日，由董事長陳俊琦領軍，秉持「零廢棄、零排放、再利用」的宗旨。目前公司實收資本額約3.12億元。觀察其近年營運表現，去年合併營收達1.88億元，較前年的1.73億元成長9.3%。更令人矚目的是立盈的獲利能力，公司2024年合併獲利達4,883萬元，較前一年度的2,865萬元大幅增長70.5%，每股盈餘也從1.08元提升至1.69元，顯示其營運效率與獲利結構顯著改善。

面對半導體產業持續推進至N5、N3甚至更先進製程，所產生的廢氫氟酸及氟化鈣污泥等廢棄物量也隨之增加，為立盈環保帶來龐大商機。為此，該公司積極擴充處理產能。其平鎮廠的氟化鈣污泥月處理量，已從2013年設廠初期的200噸，大幅提升至2023年底的1,800噸，成長達9倍。

此外，立盈位於中部科學園區、設計月產能1,500噸的新廠，已於去年下半年投入試營運，雖初期產能利用率約50%，但預計今年將逐季提升貢獻度。而為了服務南部半導體聚落客戶，位於南部科學園區的500噸月產能新廠，也規劃於今年第4季啟用。

法人預估，待南科廠加入後，立盈環保旗下三座廠區的總月處理量能躍升至3,800噸，是公司成立初期的19倍，將能有效協助半導體客戶達成ESG（環境、社會、治理）目標並降低碳足跡。

法人指出，受惠於半導體高階製程持續擴產，立盈環保今年第1季累計營收已較去年同期大幅成長104%，顯示市場需求相當強勁。隨著公司即將登錄興櫃，其未來的產能擴張及市場拓展計畫，預期將為營運挹注新動能，後市表現值得關注。

半導體 環保

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