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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

安成9.6億併杜康藥業

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股安成生技（6610）昨（21）日召開董事會，決議通過採換股方式合併杜康藥業公司，以安成生技為存續公司。根據估算，安成生技併購杜康藥業約當金額為9.6億元。

根據合併條件，安成生技將以發行新股方式進行換股，換股比例為每1股杜康藥業普通股換發1股安成生技普通股。合併完成後，安成生技實收資本額將由8.76億元提高至18.36億元。合併完成後，安成生技將為存續公司，而杜康藥業為消滅公司。

根據雙方對此次合併案的說明，本案尚須提請雙方股東會決議通過，安成生技預計今年6月6日召開股東常會進行表決，並將依規定向主管機關申請核准，合併基準日暫訂為2025年9月30日。

安成生技、杜康藥業兩公司都是美國學名藥專家陳志明所創辦，陳志明除了是杜康藥業董事也是安成最大股東，兩家公司合併之後陳志明佔安成的持股比高達76%。

安成生技表示，安成與杜康兩公司都是專注505(b)(2)法規途徑的新藥開發公司，安成生技的核心資產AC-203為全球首見、專用於治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）的皮膚外用藥，已進入全球多國多中心第二／三期臨床試驗。

杜康藥業則專注於中樞神經領域，核心產品NORA520為Brexanolone的口服前驅藥，鎖定產後憂鬱症、與重度憂鬱症為主要適應症，並於2022年完成台灣與美國健康受試者的一期臨床試驗。

陳志明表示，安成生技與杜康藥業都是小型生技公司，雙方研發重心雖然不同，但此次合併可讓雙方結合共同資源，共同建立更大的平台，以便吸引國際人才、強化研發能力。

憂鬱症 生技股 股東會

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