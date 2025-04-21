精確買回庫藏股 預計買回1,200張

精確（3162）21日公告董事會決議買回庫藏股，轉讓股份予員工買回股份總金額上限(元)：13.5億元，預定買回之期間4月22日到114年6月21日起，預計買回1,200張，買回區間價格35~60元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

精確為敏實集團旗下汽車零組件廠，敏實集團在中國大陸車廠布局相當廣，在客戶開發具有優勢，該公司自2021年進入電動車電池盒製造領域，2023下半年開始逐漸獲得車廠及電池製造商的肯定，隨著產品認證、送樣後，已經開始進入交貨期，成為今年推升營收、獲利成長的動能。