築間競價拍賣完成 公開申購價45元

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團（7723）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為凱基證券，採競價拍賣作業於21日完成開標，最低得標價格為45元，最高得標價格為60元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為46.44元，高於最低承銷價格之1.16倍，本次辦理公開申購的承銷價格為45元，公開申購張數912張(含過額配售)，公開申購期間為4月18日至4月22日，並於4月24日公開抽籤，預計4月底正式掛牌上櫃。

築間此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股4,780張，其中3,251張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共668筆，合格投標量11,813張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

築間2010年以火鍋起家，深耕台灣餐飲市場多年，洞察台灣飲食文化多元融合，以及年輕消費群體崛起，帶動餐飲市場的變化，近兩年加大力度擴張集團品牌版圖，從鍋物、日式燒肉到中式料理、韓國美食，個人套餐到吃到飽，目前集團已推出13個餐飲品牌，市場版圖也從台灣跨出海外，2024年正式插旗香港、日本兩大海外市場，全球總店數已近200家。

築間表示，前幾年集中衝刺品牌規模的擴張，提升在台灣餐飲市場的市占率，今年將著重於火鍋及燒肉等類別的發展。據市場調查報告顯示，台灣火鍋市場的年商機高達400億元，燒肉在台灣餐飲也有一年近百億的商機，目前集團旗下鍋物品牌4個，燒肉品牌7個，客單價跨及平價到高端，4月初所推出的新品牌「芡芳石頭火鍋」，主打中平價的石頭火鍋，主要客群鎖定外食上班族和家庭客，目標2025年上半年開出10家分店。

展望未來，築間將持續深耕海內外餐飲市場，提升品牌市占率，國內將以新舊品牌雙線發展策略，推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落效益。集團將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，以提升獲利能力，維持集團長遠發展的成長動能。

築間餐飲集團自基隆起家，開設第一家築間火鍋店，便積極往台中餐飲市場深耕經營，餐食品牌錨定台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，同時採高品質食材、營業到深夜與創新加盟獨特營運模式，搶攻市場版圖，現已成為台灣最大的火鍋連鎖餐飲龍頭品牌。2023年12月登錄興櫃，目前全台擁有13個大品牌、全球門市總數近200家，有關築間餐飲集團更多訊息，