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捷博擬4月下旬登錄興櫃 拚2029年達200家據點

中央社／ 台北21日電

連鎖汽車美容與鍍膜商捷博預計4月下旬登錄興櫃，董事長彭仕邦指出，捷博布局汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修三大業務，要成為台灣汽車售後服務的7-11，預估今年營收可倍數成長，獲利年增，目標2029年達到200家據點。

捷博今天下午舉行媒體聚會，彭仕邦說明，捷博在汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修三大業務營收占比分別為26%、26%、48%，分別經營日本技術授權的KeePer PRO SHOP、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心。

彭仕邦表示，捷博進一步布局制定產業標準、制定消費者標準、制定從業人員標準，規劃建構售後服務生態鏈。

展望今年台灣汽車美容市場，彭仕邦預估，今年台灣汽車美容市場產值可達新台幣731億元，消費者對車輛外觀與保值需求強烈，汽車美容與鍍膜市場規模擴大，成為車後市場具潛力的高毛利業態之一。

展望今年營運，彭仕邦預估，在展店規模成長趨勢下，預估今年捷博營收可倍數成長，今年獲利目標較2024年增加。

至於展店規模，捷博指出，今年第1季在全台開出18家營業據點，今年預計再展10家直營與合作門市，目標2029年達到200家據點。

捷博也看好輪胎與鈑噴服務持續成長。捷博說明，2024年輪胎業務年營收突破新台幣4000萬元，年增4.5倍，企業客戶貢獻比重69%；至於鈑噴中心去年業績超過7550萬元，平均每車單價服務4萬2190元，鈑噴毛利率達42%、淨利率38%，是捷博獲利重要支柱。

營收

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