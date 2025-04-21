買庫藏股自救、買回區間31~79元 汎瑋材料亮燈漲停

電子機能材料廠汎瑋材料（6967）21日起實施庫藏股，預計買回500張，買回區間價為31元至79元，買回股票將轉讓員工；台股開低，盤中重挫逾200點，汎瑋材料在庫藏股護持下，股價開高後衝上漲停板47.3元。

汎瑋材料為維護股東權益及穩定市場信心，董事會決議通過，買回庫藏股以轉讓員工，自4月21日起至2025年6月20日將實施庫藏股，預計買回自家股票500張，買回總金額上限為5.17億元，買回價格區間為31元至79元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

汎瑋材料表示，實施庫藏股是基於對公司價值的肯定，及對未來營運展望的信心，有助於優化股本結構，提升每股盈餘與資本報酬率，及對股東承諾，未來可視情況將股份轉讓予員工，作為留才與激勵工具。

汎瑋材料指出，在積極調整高附加價值產品的開發與布局的業務策略下，針對在AI伺服器、電動車及工業電腦等高成長市場的電子材料解決方案，精細化的接單管理和產品組合優化策略，有效提升在利基型市場中高性能材料的需求滲透，並獲得良好的訂單能見度與出貨進度，帶動今年第1季合併營收達2.95億元、年增0.65%。

展望2025年，汎瑋材料對整體營運仍持審慎樂觀態度；儘管面臨美中貿易戰延燒、全球關稅政策與經濟秩序變動等不確定性風險，已提早布局並持續與主要終端品牌客戶密切溝通訂單出貨節奏，積極因應外部環境變化。

汎瑋材料指出，隨著泰國新廠投資落地、馬來西亞營運據點擴展、越南廠布局持續優化，已配合客戶生產基地的需求，建立起覆蓋亞太的彈性供應鏈體系，有效分散地緣政治風險。

汎瑋材料早盤以46.15元開高後走高，盤中衝上漲停47.3元。