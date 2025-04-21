乾杯攻火鍋 衝高營收

乾杯強攻火鍋，拚市占。乾杯（1269）董事長平出莊司表示，觀察餐飲市場的變化，燒肉消費者每月燒肉用餐的頻率比火鍋低，因此，今年展店重點主要放在鍋物市場，並預期鍋物的營收占比未來將由目前的三成爬升到五成。

在燒肉方面，則會因應餐飲市場的潮流變化作因應，目前有規劃更符合現在年輕人喜歡的燒肉品牌，主打CP值、瞄準剛需市場。

乾杯旗下「黑毛屋」將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」，同時宣布，取得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，除了於全台18家門市供應，也將導入到LOPIA超市上架銷售。

乾杯集團從燒肉店起家，後進軍B2B肉品進口販售，平出莊司表示，目前B2B業務占台灣營收比重達二成，隨著新增「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，可望進一步鞏固企業客戶市場，未來除供應自有品牌需求外，亦將持續拓展通路，使B2B業務成為集團另一成長動能。

乾杯去年9月在英國倫敦開設首家分店，雖然目前品牌在當地知名度仍不高，但初期顧客評價不錯，顯示產品力具備競爭力。