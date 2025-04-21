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智冠攜弘煜科推新手遊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲大廠智冠（5478）宣布，子公司遊戲新幹線攜手國內遊戲研發商弘煜科技搶攻手遊市場，新遊戲《風色幻想 NeXus》將在本周四（24日）上市，衝刺第2季營運。

據悉，《風色幻想 NeXus》為弘煜科技開發，遊戲新幹線負責代理營運。《風色幻想 NeXus》為國產二次元手遊，目前官宣事前預約已突破50萬人，頗受市場青睞。智冠3月營收5.43億元，月增11%，年減15%；首季營收16.11億元，年減6.2%。智冠指出，3月業績優於2月，主要動能來自廣宣活動收入挹注及經銷通路表現上揚；至於年比衰退，主因去年初受惠新遊戲推出表現搶眼，基期較高。

展望未來，智冠子公司遊戲新幹線除《風色幻想 NeXus》即將上市外，端遊《完美世界2 Online》與《信長之野望Online》均以改版活動刺激玩家消費。

智冠旗下遊戲研發子公司網龍旗下多款遊戲《吞食天地2：誕生 Reborn》、《吞食天地M》及《吞食天地 多元宇宙》近期則結合復活節主題，推限時挑戰與互動任務，可獲得豐厚獎勵；而經典端遊《飄流幻境Online》與《女神Online》開放經驗值加倍活動，祭出限定裝備與福袋，提升遊戲熱度。

新幹線 智冠

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