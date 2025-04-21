廣積出貨增 營收逐季揚

工業電腦廠廣積（8050）受惠既有業務需求回溫，加上陸續拿下新專案，公司看好今年智慧零售及網通為主要增長動能，營收將逐季成長，預估2025全年業績、獲利重返成長軌道。

就廣績2024年產品營收比重來看，工控／自動化占比為30%、網通為39%、零售20%、交通5%、醫療3%、娛樂3%。

廣績預期，智慧零售及網通為今年主要增長動能，產品組合將與去年相近，在出貨規模逐步提升下，預估今年營收將逐季成長。

新專案方面，廣積已陸續斬獲數個大型專案，去年第4季起陸續開案，相關應用包括智慧交通相關的電動腳踏車ODM專案等。

廣積還有AI智慧工業機器人操作系統，具備感知、意識與自主決策能力，無須額外開發或訓練演算法，可快速啟動、無縫整合，且無須持續監控或人工介入，已於2月開案；此外，也拿下日系AI智能手臂相關應用標案，預計2026年進入量產。