鎳價回神 燁聯、唐榮解壓

國際鎳金屬價格跌深反彈，倫敦金屬交易所現貨最新收盤每公噸1.54萬美元、單周漲幅5.6%，有望激勵不銹鋼行情向上，上游廠燁聯（9957）、唐榮短線營運壓力暫告解除。

上市不銹鋼廠主管說，美國關稅風暴下，國際各類基本金屬幾乎都受創陷入低潮，只有鎳價因跌深自谷底反彈，在各類金屬中表現最傑出。由於鎳金屬是不銹鋼重要原料，成本占比超過50%，鎳價回神、不銹鋼行情有望正向表現。

燁聯指出，市場瞬息萬變，需要加強基本功持續技術創新，目前增設精密加工產線，為國內首創連續式鏡面8K拋光線，可採整捲式生產及銷售，有效提升下游客戶生產效率，更可降低生產成本，奠定不敗競爭優勢。

法人表示，燁聯是國內唯一具備從煉鋼、熱軋、冷軋到表面連續式精密加工一貫作業的不銹鋼廠，並多角化跨足生產碳鋼產品。

燁聯表示，推出全新的精密表面加工創新產品，將為建築裝飾、3C電子、家電設備、汽車飾板、廚具及高端工業等領域帶來更多樣化、唯美化、高值化產品選擇。另一方面，燁聯產品另一大賣點是以具環保、減碳的短流程電爐煉鋼製程，投入大量可再生回收材料，生產高RC比例、低碳排的綠色鋼材，提供下游客戶向全世界供應低碳產品。