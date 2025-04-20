台智雲看好模型代工商機 目標當AI界台積電、年底將IPO

華碩（2357）集團子公司台智雲2024年營收10億元，今年4月將把華碩雲端數位轉型事業處併入，除算力服務，也將擴大AI模型代工業務，看好「模型落地」商機大爆發。台智雲總經理吳漢章指出，預計第4季度送件申請創新板，要當AI界台積電（2330），拚成立5年內IPO。

台灣智慧雲端服務股份有限公司簡稱為台智雲，成立於2021年，前身是科技部投資成立的超級電腦台灣杉二號，該專案一度打入位居全球超級電腦前20強，專案4年計畫結束後，分割商業營運部分由華碩表達意願接手，因而成立子公司台智雲，在2022年增資後，目前台智雲股東還有台灣大（3045）、永豐證、兆豐銀。

手握超過數十PF算力，台智雲鎖定製造、智慧城市、醫療三大領域提供商業服務，而最大業務過去3年都以算力出租為主，去年隨開源軟體爆紅，吳漢章興奮地說：今年模型落地將大爆發，模型代工業務會大量出現，很多客戶有需求，但不會訓練，台智雲就能提供協助。

他舉扣件廠商國鵬為例，因為產業受少子化衝擊，越來越缺乏人力撰寫標書及畫圖給客戶看，過去工業應用需人工繪圖給客戶看，如今透過訓練AI模型代勞，就能減輕負擔，而該AI模型的訓練就由台智雲負責。

「算力其實是算力跟能力，算力就是出租算力業務，而能力則是模型代工業務，很多客戶不會做，但希望AI落地，」吳漢章表示，過去算力服務是台智雲主要業務，但2025年起，驅動業務高成長的會是模型訓練。

吳漢章是台智雲及華碩雲端總經理，台智雲今年4月1日合併華碩雲端的數位轉型事業處，該部門主要做數位基礎建設業務，華碩近年搭上主權AI商機，接連拿下國網中心、鴻海（2317）、正崴（2392）Ubilink超算中心等大案，甚至跟隨華碩伺服器團隊前進海外市場，都跟該部門技術有高度相關，如今兩事業體整合，預計年底將送件申請創新板IPO。

台智雲由公部門支持項目分割獨立而成，吳漢章指出，希望能跟台積電當年一樣，分割成立5年內就IPO。

台智雲2024年營收約10億元，今年隨模型代工及AI主權標案等需求，營運成長樂觀，台智雲也是數發部AI算力池計畫負責執行單位，上周也宣布與櫃買中心、資誠會計事務所合作，啟動AI新創加速計畫，要從算力提供擴張成更完整的資金、模型、政策及算力生態系提供。

「台智雲是基礎建設業者，提供全方位武器，做AI要有應用跟技術資源，更重要是有客戶，台智雲2年前成立加速器，以系統化方式推動，將這些資源組織起來服務軟體產業。」吳漢章指出，跟櫃買中心及資誠會計師事務所合作，可以提供AI新創許多客戶，並把資本市場跟跟創新結合在一起。

他指出，主權AI計畫的促成包含4層次要素，分別是算力、模型、創新機制、政策，而台智雲就是參與創新機制部分，台灣在算力規模或許不如國際大廠，但在創新機制上發展較為先進，從科技部時代至今已經發展7~8年。

吳漢章指出，外部看AI新創是買AI伺服器算力，但其實他們要買的是AI的結果，社會要的則是AI創新的結果。而台智雲可以提供AI新創建立模型跟創新機制，創新機制是算力建置後更重要的能力，因為算力需要出海口，且創新機制是持續性的。