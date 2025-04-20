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立盈 本周二登錄興櫃

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

專注於半導體產業循環經濟解決方案的領導廠商立盈環保科技，即將於4月22日以每股60元正式登錄興櫃掛牌交易。這家以將半導體製程使用後的化學廢品100%回收再利用，轉化為高價值綠色產品的企業，是台灣半導體指標大廠的關鍵合作夥伴。

立盈的核心技術，在於成功處理半導體製程中極為棘手的「氟化鈣污泥」。過去被視為高處理難度的廢棄物，在立盈的創新技術下，搖身一變成為鋼鐵冶煉產業所需的珍貴原料「人造螢石」。

這個獨特的「點廢成金」模式，為立盈帶來兩大主要收入：一是向半導體廠收取廢污泥的處理服務費，占營收約80%；二是將再生的人造螢石銷售給鋼鐵廠作為助熔劑等，占營收約20%。

立盈不僅與多家知名半導體企業建立了長期穩固的合作關係，更有效推動了國內鋼鐵廠對人造螢石的採用需求，目前市占率已超過五成。

該公司在台中與南科設有循環經濟資源中心，展現其技術實力。為應對市場增長，立盈積極擴充位於平鎮、中科、南科的廠區產能，目標在2025年底將總月處理量提升至3,800噸。

在全球重視永續發展的趨勢下，立盈的營運表現也搭上成長快車。今年3月合併營收2,037萬元，月增3.74%，年增111%，創下佳績；累計第1季營收近6,000萬元，年增104%。

回顧2024年，全年營收1.88億元，年增9%，稅後淨利達1,881萬元，年增151%，毛利率達61%，每股盈餘從前年0.73元顯著提升至1.69元，財務表現極為亮眼。

半導體 南科

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