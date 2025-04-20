聽新聞
0:00 / 0:00
立盈 本周二登錄興櫃
專注於半導體產業循環經濟解決方案的領導廠商立盈環保科技，即將於4月22日以每股60元正式登錄興櫃掛牌交易。這家以將半導體製程使用後的化學廢品100%回收再利用，轉化為高價值綠色產品的企業，是台灣半導體指標大廠的關鍵合作夥伴。
立盈的核心技術，在於成功處理半導體製程中極為棘手的「氟化鈣污泥」。過去被視為高處理難度的廢棄物，在立盈的創新技術下，搖身一變成為鋼鐵冶煉產業所需的珍貴原料「人造螢石」。
這個獨特的「點廢成金」模式，為立盈帶來兩大主要收入：一是向半導體廠收取廢污泥的處理服務費，占營收約80%；二是將再生的人造螢石銷售給鋼鐵廠作為助熔劑等，占營收約20%。
立盈不僅與多家知名半導體企業建立了長期穩固的合作關係，更有效推動了國內鋼鐵廠對人造螢石的採用需求，目前市占率已超過五成。
該公司在台中與南科設有循環經濟資源中心，展現其技術實力。為應對市場增長，立盈積極擴充位於平鎮、中科、南科的廠區產能，目標在2025年底將總月處理量提升至3,800噸。
在全球重視永續發展的趨勢下，立盈的營運表現也搭上成長快車。今年3月合併營收2,037萬元，月增3.74%，年增111%，創下佳績；累計第1季營收近6,000萬元，年增104%。
回顧2024年，全年營收1.88億元，年增9%，稅後淨利達1,881萬元，年增151%，毛利率達61%，每股盈餘從前年0.73元顯著提升至1.69元，財務表現極為亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言