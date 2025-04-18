汎瑋材料實施庫藏股500張 執行區間31元至79元

電子機能材料大廠汎瑋董事會決議，為維護股東權益及穩定市場信心，自2025年4月21日起至2025年6月20日實施庫藏股，預計買回自家股票500張，買回總金額上限為5.17億元，買回價格區間為31元至79元，且當股價低於所訂區間價格下限時，也將繼續買回。

汎瑋表示，實施庫藏股是對公司價值的肯定，以及對未來營運展望的信心，亦有助於優化股本結構，提升每股盈餘與資本報酬率，以及對股東承諾，未來亦可視情況將股份轉讓予員工，作為留才與激勵工具。

汎瑋進一步表示，公司積極調整高附加價值產品開發與業務布局策略，獲得了良好的訂單能見度與出貨進度，不僅帶動今年第一季合併營收達2.95億元、年增0.65％，也有助汎瑋精進毛利率與獲利表現。

展望2025年，汎瑋對整體營運仍持審慎樂觀態度。儘管面臨美中貿易戰延燒、全球關稅政策與經濟秩序變動等不確定性風險，汎瑋已提早布局，並持續與主要終端品牌客戶密切溝通訂單出貨節奏，積極因應外部環境變化。

隨著泰國新廠投資落地、馬來西亞營運據點擴展、越南廠布局持續優化，汎瑋已配合客戶生產基地需求，建立起覆蓋亞太的彈性供應鏈體系，有效分散地緣政治風險，未來將持續憑藉台灣、大陸、東南亞等地區，靈活調整全球產能配置策略，並提升對客戶需求變化的即時應變能力。

面對高效能運算與生成式AI的應用逐步普及，帶動電動車、工業電腦與AIoT等新興領域的快速崛起，汎瑋將善用深厚的技術實力與超過50項關鍵專利優勢，啟動「三箭齊發」成長策略——包含擴充全球產能、積極開拓新客戶、以及深化利基市場的差異化布局。未來，汎瑋將持續以專業與創新為核心動能，靈活掌握全球市場脈動，在變局中穩健前行，邁向下一階段成長里程碑。