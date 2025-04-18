東洋攜羅氏 強攻癌症藥

東洋（4105）與羅氏昨（18）日簽署新階段合作協議，攜手拓展台灣癌症精準醫療增添動能。根據協議，自5月1日起，羅氏旗下的癌症口服標靶藥物Rozlytrek羅思克，授權台灣東洋推進台灣市場與醫學學術交流，羅氏則提供臨床試驗與相關研究支持。

東洋指出，此次延續去年Avastin癌思停合作案的成功基礎，今年進一步將合作拓展至Rozlytrek羅思克，東洋進一步擴展癌症藥品領域的產品組合，透過結合雙方優勢資源，一同為醫療端提供更多元的專業支援及產品選擇。

東洋日前公布今年第1季合併營收14.58億元，年增14.55%；稅後淨利3.91億元，年增39.2%，首季每股純益（EPS）為1.57元。

針對公司未來營運，東洋總經理侯靜蘭日前法說會上表示，東洋發展策略包括營運三箭，包括外銷困難學名藥、授權引入新藥、及自製國產新藥，去年已有非常亮眼的表現。今年除了困難學名藥Lipo-AB美國市場將跳躍式成長之外，東洋在其他海外市場各個區域也開始啟動查登送件。