快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

精測HPC 產品接單旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠中華精測（6510）受惠AI、HPC需求仍強，法人預期第2季營收有望續揚，HPC高速測試載板接單強勁，全年營收仍有望力拚雙位數增長。

精測今年3月合併營收3.88億元，月成長1.3％，連續二個月走揚，較去年同期成長53.8％；首季合併營收11.52億元，季減10.6%，年增70.6%。

精測指出，生成式AI終端應用由雲端發展至地端，近期邊緣運算相關次世代新晶片紛紛問市，為HPC高速測試載板帶來新商機。隨著次世代晶片驗證進入工程階段，AI手機滲透度持續提高，預計探針卡業績第2季後開始回溫。

針對關稅戰影響，法人分析，北美客戶的HPC相關產品需求激增，2024年北美客戶業績占營收大幅提升到50%，但相關產品主要出貨予晶圓廠、封測廠或IDM廠，出貨美國不高，直接影響有限，惟須留意川普半導體關稅正式出爐後所引發的連鎖效應，是否會壓抑需求抑或帶來更多急單，仍需密切關注。

延伸閱讀

Mazda將為次世代MX-5搭載更強力的引擎，手排變速箱也將保留！

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

台積電最強Q1…每天賺40億元 毛利率、營益率符合預期

關稅戰烽火下訪北京 黃仁勳見了中國副總理及梁文鋒

相關新聞

久禾光獲利俏 拚第2季上櫃

因關稅變數，興櫃光學廠久禾光（6498）下游客戶積極拉貨帶動，今年首季營收2.56億元，年增33%，為同期新高，預期上季...

精測HPC 產品接單旺

測試介面廠中華精測（6510）受惠AI、HPC需求仍強，法人預期第2季營收有望續揚，HPC高速測試載板接單強勁，全年營收...

亞泰第1季 EPS 估1.9元

影像感測器（CIS）大廠亞泰影像（4974）3月營收4.54億元，改寫去年8月以來最佳，月增近83%，第1季營收11.0...

上奇第1季 EPS 0.59元

上奇科技（6123）昨（18）日公布今年第1季稅後純益3,671萬元，年減30%，季減37%，主要是受到產品組合與匯率的...

世界5月法說 三議題聚焦

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日預告5月6日召開線上法人說明會。公布2025年第1季的財務結果以及對2025年...

東洋攜羅氏 強攻癌症藥

東洋（4105）與羅氏昨（18）日簽署新階段合作協議，攜手拓展台灣癌症精準醫療增添動能。根據協議，自5月1日起，羅氏旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。