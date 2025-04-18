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久禾光獲利俏 拚第2季上櫃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

因關稅變數，興櫃光學廠久禾光（6498）下游客戶積極拉貨帶動，今年首季營收2.56億元，年增33%，為同期新高，預期上季獲利有望同步走揚，改寫歷年最旺的淡季。久禾光預計最快本季將掛牌上櫃，成為光學族群新兵。

久禾光昨（18）日在興櫃市場參考價為99.3元，上漲0.58元。久禾光今年3月營收8,667萬元，年增26%。

久禾光專攻筆電鏡頭，筆電龍頭品牌聯想為最大客戶，美系客戶也是大客戶之一，去年整體筆電市場需求回溫，久禾光營運逐季向上，第3季營收2.99億元創單季新高，全年營收首度突破10億元大關，達10.31億元，改寫新高，年增16.9%。全年稅後純益2.28億元，年減10%，每股純益5.57元。

近年致力於管控成本及製程改善，提高毛利率，持續投入研發微型化高階產品。久禾光生產據點在江蘇句容市，台灣主要為研發據點。

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